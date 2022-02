Hanoi soutient les employeurs et les employés impactés par la crise sanitaire. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Depuis juillet 2021, Hanoi a accordé une somme de plus de 7.000 milliards de dôngs (environ 300 millions de dollars) pour aider plus de 5,57 millions de personnes, selon le service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Sur cette somme, près de 2.468 milliards de dôngs provenant du budget en faveur des travailleurs et des employeurs impactés gravement par le Covid-19 ont été alloués ; près de 4.095 milliards de dôngs de la Caisse d’assurance chômage ont été versés.

Ces versements effectués ont aidé les habitants et les travailleurs à surmonter leurs difficultés et à stabiliser leur vie. -VNA