Hanoï (VNA) - La construction de la rocade n°4 de Hanoï devrait commencer en juin 2023, s'achever en 2026 pour une mise en service prévue en 2027, ce qui contribuera au développement socio-économique du Nord de la capitale.

Perspective du projet de rocade n°4 de la région-capitale. Photo : VGP

Récemment, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a rendu compte au Premier ministre de la création du Conseil d'État d'évaluation du projet de rocade n°4 de la région-capitale.



Selon le ministre Nguyen Chi Dung, en raison d’un montant d’investissement important, d'un large éventail (3 provinces/villes), de l'investissment par la méthode PPP et de l'utilisation du capital de l'État (47,3 % du total), il est nécessaire d'évaluer soigneusement l'échelle, le plan de conception et le montant total d’investissement préliminaire...



Auparavant, le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh, avait signé et promulgué un plan de mise en œuvre du projet d'investissement.



Hanoï devrait remettre au moins 70% des terrains nécessaires en juin 2023 et achever complètement les procédures d'expropriation en décembre 2023.



La rocade n°4, d'une longueur d'environ 112,8 km, nécessitera un investissement total estimé à 94.000 milliards de dongs (3,9 milliards de dollars). Traversant trois villes et provinces que sont Hanoï, Hung Yen et Bac Ninh, elle comprendra six voies et un système de routes parallèles des deux côtés. -CPV/VNA