Hanoï (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-France de Hanoï a organisé ce samedi 23 septembre à Hanoï un échange de vues pour promouvoir le tourisme Vietnam-France. Une opportunité pour les entreprises de découvrir le potentiel touristique du Vietnam et de la France, de promouvoir et d'évaluer l'offre touristique des années passées et futures.S'exprimant lors du séminaire, le vice-président de l'Association d'amitié Vietnam-France à Hanoï, Nguyen Thai Dung, a déclaré que ces derniers temps, le tourisme vietnamien avait participé activement à de nombreuses activités de coopération internationale, notamment dans un cadre bilatéral avec la France.L’échange de vues organisé pour les entreprises touristiques vietnamiennes et françaises a permis d'en apprendre davantage sur le potentiel touristique des deux pays, d'échanger et d'évaluer les résultats dans les domaines du commerce et du tourisme.Les deux parties ont discuté de problèmes liés à la mise en œuvre des investissements dans le développement du tourisme. Elles ont avancé des politiques pour créer une percée dans les relations économiques entre les deux pays, promouvoir l'image du Vietnam, de Hanoï en particulier, et aussi de la France et de Paris dans le cadre des activités de promotion touristique des deux pays.L’intervention du vice-président de l'Association touristique de Hanoï, Le Ba Dung, a estimé que les touristes français au Vietnam, à Hanoï notamment, étaient de plus en plus nombreux. Le marché touristique français est considéré comme important pour le tourisme vietnamien, mais sa croissance n'est pas à la mesure du potentiel.