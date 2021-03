La Maison centrale (prison Hoa Lo) à Hanoï a rouvert ses portes le 8 mars. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Service municipal du Tourisme, en collaboration avec l'Association du tourisme du Vietnam (VITA), lancera diverses activités de promotion du tourisme dont un forum du tourisme intérieur prévu en avril prochain.

Lors d’une réunion tenue le 8 mars, le Service municipal a également annoncé son intention d’organiser un festival gastronomique international, une fête du "ao dai" (tunique traditionnelle vietnamienne), ainsi que de travailler avec des agences de voyage et des compagnies aériennes pour lancer des forfaits vacances à prix intéressants en faveur des visiteurs en provenance de Hô Chi Minh-Ville.

Selon le Comité municipal de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, Hanoï est généralement parvenue à contrôler l’épidémie de coronavirus et n’a enregistré aucun nouveau cas de transmission locale pour le 21e jour consécutif depuis le 16 février.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Chu Xuan Dung, également président du Comité municipal de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, a autorisé la réouverture de la zone piétonne autour du lac de Hoan Kiem (Épée restituée) à partir du 12 mars.

Il a également demandé aux autorités du district de My Duc de rouvrir plus tôt la pagode des Parfums et de prendre des mesures nécessaires pour pouvoir accueillir un grand nombre de visiteurs en toute sécurité.

De nombreux monuments dans la capitale ont rouvert leurs portes le 8 mars avec de strictes mesures préventives. -VNA