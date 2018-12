Hanoi (VNA) – Période de Noël oblige, une ambiance festive gagne tous les coins de Hanoi. Les sapins et les bonhommes de neige sont omniprésents, non seulement devant les églises, mais aussi dans les boutiques, les centres commerciaux et les aires de jeux.

Photo: VOV



Les rues Hàng Ma, Hàng Luoc et Luong Van Can, dans le vieux quartier, sont inondées d’articles de décoration de Noël. Elles sont d’ailleurs la destination favorite des familles ayant de petits enfants, comme celle de Nguyên Tiên Dung, qui habite dans l’arrondissement de Hai Bà Trung.

«Pour Noël, j’ai acheté un sapin et un costume de Père Noël», raconte-t-il. «On n’a que l’embarras du choix. C’est aussi l’occasion de sortir en famille et de profiter d’une ambiance festive!»

Photo: VOV

Les centres commerciaux sont aussi des destinations de choix pour les sorties en famille ou entre amis. Avec son sapin de 31 mètres magnifiquement décoré, Royal City attire beaucoup de jeunes.

De son côté, le parc Hô Tây organise un programme intitulé «Monde féerique» à l’occasion de Noël et de la Nouvelle Année 2019. Pour l’occasion, le parc se transforme en un espace romantique destiné aux amoureux.

Le lac de l’Épée restituée semble lui aussi être plus animé à l’approche de Noël grâce à différents jeux populaires: tir à corde, jeux du casier mandarin, osselets... Les cafés sur les balcons attirent un grand nombre de touristes qui peuvent ainsi savourer une boisson tout en admirant le vieux quartier d’en haut.

Les jeunes, eux, préfèrent déambuler dans le marché nocturne des rues Hàng Dào et Hàng Ngang, ou grignoter de petits plats dans les rues Âu Triêu, Ly Quôc Su et Nhà Tho.

«Pour la saison de Noël, le lac de l’Épée restituée, le parc Hô Tây et les grands centres commerciaux restent mes destinations favorites. Pour les jeunes, c’est l’occasion de sortir entre amis ou en amoureux», explique Nguyên Thùy Trang, étudiante à l’Université de commerce extérieur.

Photo: VOV

Comme d’habitude, les églises de Hanoi sont magnifiquement décorées. Située dans la rue Nhà Chung, la cathédrale Saint-Joseph est bien entendu la destination de choix pour ceux qui aiment voir des décorations authentiques de Noël: sapin, crêche, bonhomme de neige, rennes...

«À Noël, je vais souvent à l’église pour admirer les décorations, écouter le son des cloches et les chansons sur cette période de fête. Cette année, les décorations sont magnifiques», confie Nguyên Trà My, une habitante de l’arrondissement de Hoàn Kiêm.

Photo: VOV

Une ambiance festive règne donc dans toutes les rues à Hanoi. Si, pour les catholiques, Noël est surtout une fête familiale, pour les habitants de la capitale, c’est aussi une occasion pour sortir. – VOV/VNA