Des touristes lors d'une visite nocturne de la cité impériale de Thang Long. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - En novembre prochain, les touristes venus à Hanoï seront invités à prendre part à un circuit nocturne baptisé "Décodage de la cité impériale de Thang Long". L’occasion pour mieux comprendre l’histoire millénaire de la capitale vietnamienne.Le circuit nocturne "Décodage de la cité impériale de Thang Long" est préparé et organisé par le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï en coordination avec le voyagiste Hanoitourist. "Il s'agit d’une activité pour célébrer le 1010e anniversaire de la capitale, et le 10e année de la reconnaissance par l’UNESCO de la cité impériale de Thang Long comme patrimoine culturel mondial. Le circuit vise aussi à enrichir les produits touristiques nocturnes de la ville", informe un responsable dudit centre.Un trajet inéditEn participant à cette visite, les touristes seront menés à travers un trajet encore inédit. À partir de la porte Doan Môn, qui est l’entrée unique du domaine de la résidence et du lieu de travail des empereurs, les visiteurs découvriront pas à pas l’histoire, l’architecture et la fonction du palais royal avant d’être invités à un spectacle de danse ancienne Tat nuoc dêm trang (Prise de l’eau dans la rizière sous les éclats de la lune).Après le spectacle, la guide, en uniforme royal, vous amènera vers le site de fouilles archéologiques présentant différentes couches culturelles se chevauchant et témoignant des activités des trois dynasties Ly (1009-1225), Trân (1225-1400) et Lê (1428-1789). Ensuite, les visiteurs passeront par l’espace d’exposition des antiquités précieuses et uniques sur le thème "Thang Long-Hanoï, une histoire de mille ans sous terre". Lors de cet arrêt, les visiteurs seront invités à un jeu de décodage sous forme de devinettes sur l’histoire et l’origine des artefacts typiques exposés pour identifier leur dynastie et époque d’origine.Le tunnel souterrain T1 est une destination à ne pas manquer dans ce circuit. Il s’agit du QG du commandement de l'État-major de l’armée populaire vietnamienne durant la guerre contre les États-Unis. Le site archéologique au 18 rue Hoàng Diêu constituera la dernière étape de la visite et proposera deux activités : l’observation des antiquités sous une lumière laser et le prélèvement d’eau depuis le puits du palais.Pour rendre plus attractive la visite nocturne et créer des effets de lumière captivants, le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï a investi dans un système d’éclairage ambitieux avec l’installation de lampes de décoration électriques et de bougies. La visite nocturne sera ouverte au public de 17h30 à 21h00 en hiver et de 18h00 à 21h30 en été.Une cité vieille de plus de mille ans