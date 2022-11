La baie d'Ha Long. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’exposition ayant pour thème "Semaine de la Culture et du Tourisme "Patrimoine vert", le rendez-vous entre l’homme et la nature" aura lieu du 21 au 25 novembre au Centre des expositions culturelles et artistiques du Vietnam au 2 rue Hoa Lu à Hanoï, selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Il s'agit d'une activité faisant écho à la Journée du patrimoine culturel du Vietnam (23 septembre). Son objectif est de présenter et d'honorer les valeurs des patrimoines naturels du pays, en particulier ceux reconnus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Cet événement a également pour but d’améliorer la responsabilité, le patriotisme et la fierté des Vietnamiens, notamment des jeunes pour les patrimoines naturels, sensibilisant ainsi le public à la nécessité de préserver la biodiversité et de prévenir les impacts du changement climatique.

Il est également l'occasion pour les localités d'échanger leurs expériences en matière de préservation et de promotion des valeurs du patrimoine naturel.



Une série d'activités culturelles auront lieu pendant la semaine, y compris une exposition de photos intitulée "Patrimoine naturel du Vietnam", une exposition sur le thème "Patrimoine culturel, tourisme et villages artisanaux traditionnels du Vietnam" et un programme d'échange culturel pour les étudiants.-VNA