Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Département des transports de Hanoi a autorisé les services de moto-taxi à reprendre après une interruption de six mois en réponse à l’épidémie de Covid-19, a-t-il fait savoir mercredi 9 février.



Dans une note officielle, il a demandé aux opérateurs de surveiller et de gérer strictement leurs chauffeurs de taxi-moto, et de lui soumettre les registres des chauffeurs partenaires et de leurs véhicules.



Les chauffeurs éligibles doivent disposer d’un schéma vaccinal complet, en plus de respecter le message 5K (sigles vietnamiens de port du masque, désinfection, distanciation physique, sans rassemblement et déclaration médicale) et d’autres règles en vigueur en matière de prévention et de contrôle du Covid-19.



La capitale a suspendu les services de transport à la demande fin juillet 2021 face à la quatrième vague d’infections.



Le 8 février, Hanoi a autorisé 118 lignes de bus sur 121 à fonctionner à pleine capacité, les trois restantes opérant toujours à 50% de leur capacité. –VNA