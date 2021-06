Hanoi (VNA) - Le Comité populaire de Hanoi a autorisé la reprise de certaines activités physiques et sportives de plein air à partir du 26 juin, compte tenu de la situation locale du Covid-19 maîtrisée pour l’essentiel.

Des gens portant des masques marchent sur un trottoir à Hanoi. Photo : VNA

Cela fait partie de la décision de l’autorité locale d’assouplir les restrictions sur plusieurs activités.

En conséquence, certaines activités physiques et sportives ne dépassant pas plus de 20 personnes au même endroit en même temps sont autorisées, mais les participants doivent toujours se conformer au principe 5K - Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale).

Les propriétaires et le personnel des centres de formation de golf et des terrains de golf, ainsi que leurs visiteurs, doivent également observer sérieusement les mesures de prévention et de contrôle du Covid-19 et être tenus responsables en cas de transmission du virus.

Dans sa dépêche urgente envoyée le 25 juin, le Comité populaire municipal a également demandé aux départements locaux, aux secteurs, aux districts et à l’aéroport international de Nôi Bài de maintenir les mesures anti-coronavirus dans la nouvelle situation.

Lors d’une réunion le 25 juin, le directeur adjoint du Département municipal de la santé, Hoàng Duc Hanh, a déclaré que Hanoi était resté à l’abri de la transmission communautaire du Covid-19 pendant 11 jours consécutifs.

Depuis le 27 avril, lorsque la quatrième vague d’infections a commencé, 106 endroits à travers la ville ont été confinés, dont 98 endroits déjà déconfinés. Les huit restants se trouvent dans les districts de Dông Anh (cinq), Long Biên (deux) et Soc Son (un).

Le responsable a déclaré que les clusters de Covid-19 à Hanoi ont été maîtrisés, mais que des risques élevés demeurent car la situation pandémique est toujours compliquée à Hô Chi Minh-Ville et dans d’autres localités. – VNA