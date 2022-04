Hanoï aura six lignes ferroviaires urbaines souterraines supplémentaires. Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Hanoï planifiera six lignes ferroviaires urbaines souterraines supplémentaires d'une longueur totale de 86,5 km et d'une profondeur moyenne d'environ 20 m.

Cette information a été donnée le 12 avril par Nguyen Duc Nghia, directeur adjoint du Service municipal de l'urbanisme et de l'architecture, lors d'une réunion de rendre public le plan d'aménagement général de l'espace de construction souterraine dans le centre - ville de Hanoï d’ici l’an 2030, vision de 2050.

En plus, la ville prévoit également l’aménagement de 78 parkings publics souterrains d'une superficie totale de plancher de plus de 104 ha, principalement situés dans quatre arrondissements de Ba Dinh, Hoan Kiem, Dong Da et Hai Ba Trung. .

Ledit projet identifie 39 zones de développement d'espaces publics souterrains dans le centre-ville avec une superficie totale d'environ 954 ha et oriente également l'aménagement des zones fonctionnelles telles que : service, commerce, divertissement, garages souterrains associés aux voies ferrées urbaines et aux gares.

En outre, le plan propose également 65 lieux pour former un espace souterrain dans de nouvelles zones de développement au Nord et au Sud du fleuve Rouge couvrant une superficie totale d'environ 2.170 ha.

Selon Duong Duc Tuan, vice-président du Comité populaire de Hanoï, le plan d'aménagement général de l'espace de construction souterraine dans le centre - ville de Hanoï d’ici l’an 2030, vision de 2050 constitue une base pour la mise en œuvre de projets de planification et d'investissement concrets pour contribuer progressivement à l'édification d'une capitale moderne et créer davantage espaces de développement urbain souterrains pour le centre-ville. -VNA