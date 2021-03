Perspective du pont de Vinh Tuy phase 2.

Hanoï (VNA) - La capitale disposera de 10 ponts supplémentaires enjambant le fleuve Rouge selon la planification des transports jusqu'en 2030, avec vision jusqu'en 2050.



Ces 10 nouveaux ponts seront décisifs pour la connexion interrégionale de la capitale et la résolution de ses problèmes de congestion. Après de nombreuses années de planification, le premier de ces ponts a été mis en œuvre et les travaux de construction ont déjà 2 mois d’avance.



Selon la planification jusqu'en 2030 des infrastructures de transport de la capitale, avec vision pour 2050, approuvée par le Premier ministre en 2016, Hanoï construira 14 nouveaux ponts au-dessus du fleuve Rouge et de la rivière Duông.



Parmi ceux-ci, Hanoï en construira 10 au-dessus du fleuve Rouge: Viet Tri - Ba Vi, Van Phuc, Hong Ha, Thuong Cat, Tu Lien, Tran Hung Dao, Vinh Tuy (phase 2), Ngoc Hoi, Me So et Phu Xuyen.



En plus de la question de la congestion du trafic, ces 10 grands ponts dynamiseront les liens régionaux au bénéfice du développement économique de la ville, ainsi que le potentiel foncier et la vie des habitants de la banlieue.



Lancée début 2021, la phase 2 du pont de Vinh Tuy, d’un investissement total d'environ 2.538 milliards de dongs, devrait être achevée en 2022 et contribuer à la réduction des embouteillages, au développement socio-économique, à la promotion des zones urbaines au nord du fleuve Rouge.



Actuellement, Hanoï compte 8 ponts au-dessus du fleuve Rouge.-CPV/VNA