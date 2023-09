Hanoï se classe première avec un capital d'investissement total enregistré de plus de 2,34 milliard de dollars. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Du 1er janvier au 20 août, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam ont atteint un montant d'environ 18,15 milliards de dollars, affichant une croissance de 8,2% par rapport à la même période de l'an passé, selon les données publiées par l'Agence d'investissements étrangers.

Parmi les secteurs privilégiés, l'industrie de la transformation et de la fabrication s'est distinguée en prenant la tête avec un investissement global avoisinant les 13 milliards de dollars, ce qui représente près de 67,8% de la totalité des investissements enregistrés. Elle est suivie par le secteur immobilier.

Les investisseurs originaires de Singapour, du Japon et de Chine conservent leur position dominante en termes de flux de capitaux au Vietnam au cours des huit derniers mois.

Selon l'Agence d'investissements étrangers, cette tendance haussière se maintient, avec une augmentation de l'ordre de 8,2% sur un an, dépassant significativement la croissance enregistrée au cours des sept mois antérieurs (soit une augmentation de 3,7 points de pourcentage). Il est à noter que les nouveaux investissements enregistrés ainsi que les injections de capitaux ont enregistré une progression plus marquée au cours de cette période.

Au cours des huit premiers mois de l'année, 100 pays et territoires ont investi au Vietnam. Singapour arrive en tête avec un investissement total de plus de 3,8 milliards de dollars, représentant plus de 21,2 % du capital d'investissement total au Vietnam, suivi par la Chine avec près de 2,69 milliards de dollars et le Japon avec 2,58 milliards de dollars.

Les investisseurs étrangers ont investi dans plusieurs villes et provinces à travers le pays. Hanoï se classe première avec un capital d'investissement total enregistré de plus de 2,34 milliard de dollars, représentant près de 12,9% du capital d'investissement total enregistré et multiplié par 2,89 en variation annuelle. Hai Phong s'est classé deuxième avec plus de 2,08 milliards de dollars, représentant plus de 11,5% du capital d'investissement total du pays, soit une hausse de 72,2% sur un an. Viennent ensuite Ho Chi Minh-Ville, Bac Giang et Binh Duong. -VNA