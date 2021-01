Hanoï, 30 janvier (VNA) - Un total de 15,1 millions de dollars d'investissement direct étranger (IDE) a été versé à Hanoï en janvier, selon le Département municipal des statistiques.

Photo d'illutration : VNA

Le capital nouvellement enregistré et supplémentaire a totalisé 1,8 million de dollars et 300 000 dollars, respectivement, a indiqué le Département. Les apports en capital et les achats d'actions par les investisseurs étrangers se sont élevés à près de 13 millions de dollars.

Afin d'atteindre ses objectifs de développement socio-économique en 2021, les autorités municipales ont mis en œuvre de toute urgence des tâches et des mesures clés conformément aux plans fixés, en se concentrant sur la simplification des procédures administratives et la mise en place de mécanismes ouverts pour attirer davantage de flux d'investissements étrangers.

Le décaissement des fonds du budget de l'Etat gérés par la ville a été accéléré, visant à promouvoir la construction de projets d'infrastructure. De nombreux projets d'infrastructure de transport ont été mis en service, tandis que la construction d'importants projets de transport a également été lancée en janvier pour accueillir le 13e Congrès national du Parti.-VNA