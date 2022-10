Parc biotechnologique dans le district de Tu Liem, à Hanoï.

Hanoï (VNA) - Au cours des dix premiers mois de l'année, Hanoï a attiré 1,28 milliard de dollars d'investissement direct étranger (IDE), soit une hausse de 27% en glissement annuel, selon le Service municipal du Plan et de l'Investissement.



Depuis le début de l'année, la ville a octroyé la licence d'investissement à 283 nouveaux projets, cumulant plus de 185,1 millions de dollars. En outre, 163 projets opérationnels ont augmenté leur investissement initial, de 573 millions de dollars au total. De plus, les apports en capital social et les achats d'actions par les investisseurs étrangers se sont chiffrés à 521,9 millions de dollars.



De janvier à octobre, 24.900 nouvelles entreprises pour un capital total de 283.000 milliards de dongs (11,55 milliards de dollars), ont été créées à Hanoï, en hausse de 29% et de 7%, respectivement.



Pour continuer à attirer les IDE, la capitale renforcera ses activités d’attraction d'investissement en provenance de marchés principaux tels que les États-Unis, le Japon, la République de Corée, Singapour, la Chine et les pays européens.



Parallèlement, Hanoï cherchera à accélérer le développement des infrastructures, la formation de personnel de qualité et le renforcement des liens entre les entreprises à participation étrangère et celles à capital 100% vietnamien. -VNA