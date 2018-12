En 2018, Hanoi accueillirait 26,04 millions de visiteurs, en hausse de 9,3% par rapport à 2017.

Hanoi (VNA) - Le 11 décembre, le chef adjoint du Service du tourisme de Hanoi, Nguyen Anh Dung, a déclaré qu'en 2018, le secteur du tourisme de la ville avait affirmé son rôle et sa position en tant que secteur économique majeur ayant une croissance stable, ce qui contribue efficacement à la restructuration économique de la ville.Selon les estimations, d'ici fin 2018, le nombre total de touristes à Hanoi sera de 26,04 millions, en hausse de 9,3% par rapport à 2017 dont 5,74 millions de visiteurs étrangers. Particulièrement, les visiteurs des pays asiatiques représentent environ 60% du nombre total de touristes internationaux à Hanoi, ceux des pays européens représentant environ 24%, ceux des pays américains étant occupés 9%, les visiteurs en provenance d'Océanie représentaient 6% et ceux des pays africains environ 1%. Les recettes touristiques totales sont estimées à75 815 milliards de dongs, en hausse de 11,7% par rapport à 2017.Pour atteindre les résultats susmentionnés, selon le chef adjoint du Service du tourisme de Hanoï, Nguyen Anh Dung, le secteur du tourisme de la capitale a continué d'élargir le programme de coopération pour le développement du tourisme avec les villes et provinces du pays, et des organisations dont Hanoi est membre telles que le Conseil de la promotion du tourisme de l'Asie (CPTA), le Conseil de la promotion du tourisme des villes de l'Asie-Pacifique (TPO)... La ville a mis en œuvre effectivement le programme de coopération pour la promotion de Hanoi sur la chaîne internationale CNN, attirant l'attention et l'estimation positive du public, des touristes, des médias du pays et de l’étranger.En outre, le Service du tourisme de Hanoi a mis au point un projet de système de tourisme intelligent comprenant la base de données intégrées de la ville, le portail touristique de Hanoi, la carte numérique des déplacements grâce à la technologie GIS et un écosystème d’idées d’appui, dont l’application de logiciels sur des appareils mobiles, des moyens de faciliter l’accès aux informations pour les touristes et le développement du système wifi public.Jusqu'à présent, le Service du tourisme de Hanoi a achevé la mise à niveau et le développement du site web d'information touristique de Hanoi en vietnamien et en anglais pour mettre en relation les agences de gestion, les entreprises, les particuliers et les touristes.Dans les mois à venir, pour que le secteur du tourisme décolle, le Service du tourisme de Hanoi mettra en œuvre de manière synchrone des solutions telles que la rénovation continue de la propagande et des activités de promotion par le biais des événements sportifs internationaux organisés à Hanoi, continuera à promouvoir les liens avec les principales compagnies aériennes et agences de voyages afin de mener à bien la promotion du tourisme de la capitale.En outre, le Service du tourisme de Hanoi attache une grande importance à la coopération avec des organisations internationales afin d’élargir le marché, en se concentrant sur les marchés clés et les nouveaux marchés tels que les États-Unis, l’Europe, l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Nord-Est, l’Inde... Par ailleurs, il accorde une attention particulière à la promotion des destinations touristiques à Hanoi par le biais de foires et d'expositions internationales. En particulier, le Service du tourisme de Hanoi continue de renforcer la coordination avec les villes et provinces clés du tourisme telles que Khanh Hoa, Quang Ninh...En 2019, le Service du tourisme de Hanoi souhaite accueillir 28,58 millions de touristes, en hausse de 9,8% en un an, qui compte 6,66 millions de visiteurs étrangers et 21,92 millions de visiteurs nationaux. Les recettes touristiques totales atteindraient 84 788 milliards de dongs, soit une augmentation de 11,8% par rapport à celles de 2018. -VNA