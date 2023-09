Hanoï accueillera 50 événements de promotion touristique en 2023 pour attirer davantage de visiteurs dans la capitale. Photo : minhphu.vn



Hanoï (VNA) - Le Festival des cadeaux du tourisme de Hanoï 2023 aura lieu du 6 au 8 octobre dans la capitale, dans le cadre d'une série d'activités marquant le 69e anniversaire de la Journée de Libération de la capitale (10 octobre 1954-2023).



Plusieurs activités seront organisées au cours de l'événement de trois jours, notamment un séminaire sur la production et le développement de cadeaux touristiques à Hanoï, des programmes de promotion du tourisme, une exposition de photos et 80 stands présentant des produits de cadeaux uniques des unités de production de cadeaux touristiques et des entreprises, entre autres.



En outre, les visiteurs auront également la chance de contempler de belles photos sur le tourisme de Hanoï, d’expérimenter la cuisine de la capitale.



Il y aura des événements en réponse à la campagne "24h - Hanoi vient avec amour" ; un défilé de cyclos pour rapprocher les cadeaux du festival des touristes dans les rues ; des spectacles de danse flashmob et des activités de rue, entre autres.



L'événement devrait stimuler le tourisme, promouvoir l'image de la capitale en tant que destination touristique attrayante et sûre afin d'attirer davantage de touristes nationaux et internationaux, et créer des opportunités pour les artisans, les villages artisanaux et les unités de production de présenter la quintessence des produits des villages artisanaux de la ville. -VNA