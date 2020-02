Des touristes étrangers visitent la capitale de Hanoï. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) – En janvier dernier, la capitale a accueilli plus de 2,3 millions de touristes, soit une baisse de 3,5% en variation annuelle, en raison des impacts du climat et de la maladie respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (nCoV).



Sur ce total, le nombre de touristes étrangers a atteint 482.000 et celui de touristes domestiques 1,7 million, soit un recul respectivement de près de 9% et de 2%. Les recettes touristiques de la capitale étaient estimées à 8.693 milliards de dôngs (378 millions de dollars).



Le taux d’occupation de chambres d’hôtel était de 54,4%, soit une baisse de 15,5% par rapport à la même période de l’année dernière. La plupart des touristes étaient Sud-coréens, Japonais, Français, Américains, Australiens, et ceux des pays d’Asie du Sud-Est. –VNA