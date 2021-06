Le temple de la Littérature à Hanoï, un des sites préférés des visiteurs. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Au premier semestre, le nombre de touristes à Hanoi est estimé à 2,9 millions, en baisse de 25% par rapport à la même période de l’année dernière, selon le Service municipal du tourisme.

Le chiffre d’affaires total du secteur touristique de Hanoi est estimé à 8.100 milliards de dôngs, soit en baisse de 57% en glissement annuel.

Ces derniers temps, le Service du tourisme de Hanoï a redoublé d’efforts pour promouvoir les activités touristiques de la capitale.

Le secteur du tourisme se concentre notamment sur l’exploitation des valeurs du patrimoine, des villages écologiques et de la gastronomie locale. En outre, la ville développe les services de luxe, les loisirs et les activités afin d’attirer les touristes domestiques.



Cette année, plusieurs mesures seront mises en œuvre pour attirer 15 millions de touristes, soit 2 fois plus que l’année dernière. Les établissements de services touristiques et les hôtels devront fonctionner normalement. Leur taux d'occupation devrait atteindre plus de 45% en 2021. -VNA