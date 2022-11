Une séance de travail entre la délégation de Hanoi et des partenaires de San Francisco. Photo: hanoimoi.com Une séance de travail entre la délégation de Hanoi et des partenaires de San Francisco. Photo: hanoimoi.com

Hanoi (VNA) - Une délégation chargée de promouvoir l'investissement, le commerce et le tourisme de Hanoi, conduite par le vice-président du Comité populaire municipal Nguyen Manh Quyen, a effectué un voyage d'affaires du 27 au 31 octobre aux États-Unis, afin d'accélérer la mise en œuvre des activités de coopération avec des partenaires internationaux.



La délégation a travaillé avec des dirigeants de Washington et de San Francisco. Lors des séances de travail, le vice-président Nguyen Manh Quyen a présenté les politiques de soutien Hanoi en faveur des investisseurs étrangers, ainsi que les potentiels et les avantages de la capitale, l’un des deux locomotives économiques du Vietnam.



Le vice-président Nguyen Manh Quyen a souligné que, dans le contexte de la reprise économique après la pandémie COVID-19, le chiffre d'affaires à l’exportation de Hanoi en 2021 vers les États-Unis était de 3,4 milliards de dollars, soit 21,5% du total des exportations en 2021, en hausse de 25,9% par rapport à 2020. Les importations des produits américains de Hanoi en 2021 ont atteint 1,3 milliard de dollars, soit 3,7% du total des importations et une augmentation de 23% en glissement annuel.

De plus, la capitale de Hanoi est appréciée pour sa stabilité politique et sociale, son potentiel économique, ses nombreux atouts de tourisme et de richesse culturelle. -VNA