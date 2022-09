Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hanoï doit rapidement surmonter les difficultés et faiblesses, renforcer la réforme administrative, intensifier l'inspection et le contrôle en vue d'accélérer le rythme des ouvrages et projets ainsi que le décaissement des fonds d'investissement publics.

C'est ce qu'a demandé le président du Conseil populaire de Hanoï, Nguyen Ngoc Tuan, lors de la 9e session du Conseil populaire de Hanoï (16e mandat) tenue le 12 septembre dans la capitale. Le Conseil populaire de Hanoï a adopté 9 résolutions avec les contenus importants ayant de grands impacts sur le développement économique, la sécurité sociale de la capitale.

Lors de la session. Photo : VNA

Nguyen Ngoc Tuan a souligné que les mécanismes et politiques approuvés, notamment ceux concernant l'éducation et la formation et la santé, revêtaient une signification importante, contribuant à garantir la sécurité sociale et la vie des gens. En ce sens, il a exhorté le Comité populaire municipal à accélérer l’inspection et la supervision du déploiement des résolutions, afin d'assurer leur efficacité.

Lors de cette session, le Conseil populaire municipal a approuvé la résolution sur la mise à jour et l'ajustement du Plan quinquennal d'investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025 et la position d'investissement dans des projets utilisant des investissements publiques. Plus précisément, environ 51.582 milliards de dongs (2,21 milliards de dollars) ont été mobilisés cette année pour investissement public.

En outre, il a convenu d'ajouter 8.400 milliards de dongs au Plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025 à partir du budget central pour la mise en œuvre du projet de construction du 4e périphérique de la ceinture-zone de capitale.

Auparavant, lors d'une réunion le 26 août, le vice-Premier ministre Lê Van Thanh a demandé à Hanoï de clarifier les causes de la lenteur du décaissement des investissements publics. Le décaissement devrait atteindre 90% fin décembre 2022 et être entièrement achevé en janvier de l'année prochaine.

Lê Van Thanh a demandé au Comité municipal du Parti et au Comité populaire , ainsi qu'aux services, arrondissements et districts de Hanoï, de travailler pour achever un certain nombre de projets d'ici la fin de cette année, créant ainsi un nouvel élan pour la capitale.

Pour accélérer le plan d'investissement public 2022, le Comité populaire municipal a proposé de modifier la loi sur l'investissement public de 2019, notamment la réglementation relative aux modifications des plans d'investissement public.

La ville a également proposé aux ministères du Plan et de l'Investissement, des Finances, des Transports, de la Construction et de la Justice de l'aider à lever les obstacles de procédure lors de la mise en œuvre des projets d'aide publique au développement, principalement sur les chemins de fer urbains.-VNA