Source: Internet



Hanoi (VNA) - Le Comité populaire de Hanoï vient de publier un plan pour accélérer l’application des technologies de l'information (TI) dans les activités des organismes publics, en vue de développer l'e-gouvernement vers un gouvernement numérique et assurer la sécurité du réseau de la ville en 2023.



Le plan vise à édifier et développer un gouvernement numérique, mettre en œuvre la transformation numérique dans les organes de la ville ; prendre le service des personnes et des entreprises comme centre, sujet, objectif et motivation pour mener à bien la transformation numérique.



Les organes publics se concentreront sur les activités de développement, de partage, d'exploitation et d'analyse des données pour le développement de l'administration numérique. Les particuliers et les entreprises ne fourniront des informations qu'une seule fois aux organes publics lorsqu'ils effectueront des services publics en ligne. Initialement, les agences d'État utilisaient des données en temps réel pour soutenir la prise de décision, minimisant les activités de rapport manuel entre les niveaux.



Le plan fixe également comme objectifs : 70 % des services publics en ligne conçus pour optimiser l'expérience utilisateur, 40 % des personnes et des entreprises utilisant les services publics en ligne identifiées et authentifiées de manière uniforme sur tous les systèmes d'information des niveaux des autorités centrales et locales, 100% des démarches administratives éligibles par la loi assurées par des services publics en ligne au niveau le plus élevé (c’est-à-dire que les usagers peuvent payer les frais en ligne. Le dossier leur sera renvoyé soit en ligne, soit par courrier), 40% des services publics en ligne intégrés sur le portail national des services publics : https://dichvucong.gov.vn, 60% des documents administratifs entièrement traités en ligne.



Au moins 90% des habitants et des entreprises seront satisfaites des démarches administratives de la ville. Au moins 10% des procédures administratives des organismes publics seront réduites et simplifiées.



Au moins 50 % des organismes publics fourniront un service 24h/24 et sont disponibles pour servir en ligne chaque fois que les particuliers et les entreprises en ont besoin. Tous les fonctionnaires se verront attribuer des identifiants numériques dans le traitement des procédures administratives. 60 % des organismes publics municipaux participeront à l'ouverture des données et à la fourniture de données ouvertes pour le développement du gouvernement numérique, de l'économie numérique et de la société numérique. Tous les documents dans les départements, secteurs et succursales, 95% des dossiers dans les comités populaires au niveau de district et d’arrondissement, et 80% des dossiers au niveau communal seront traités en ligne.



Autres objectifs : réduire le temps de réunion, minimiser l'utilisation de documents papier. 60% des rapports périodiques des organismes publics municipaux sont effectués sur le système d'information et de rapport de la ville.



Pour mettre en œuvre ce plan, le Comité populaire de la ville a proposé six tâches suivantes : perfectionner les mécanismes et les politiques ; développer des infrastructures numériques ; développer les données numériques ; développer les fondements et le système; développer les applications et de services et assurer la sécurité du réseau.



Le Comité populaire de la ville a également esquissé six mesures pour atteindre les objectifs fixés comme organisation de l'appareil et des mécanismes pour assurer les ressources humaines ; promotion de la sensibilisation, amélioration des connaissances sur les compétentes numériques ; renforcement de la formation ; attraction des ressources de technologie de l'information ; renforcement de la coopération et accélération des réformes administratives.



Le Département de l'information et des communications est chargé de la coordination des activités d'application des technologies de l'information dans les activités des organismes publics...



Hanoi ambitionne, d'ici 2030, la généralisation des services Internet haut débit par fibre optique et des services de réseau 5G ; 100% des parcs industriels, parcs high-tech, parcs informatiques concentrés, établissements de formation universitaire, établissements de recherche et développement et d'innovation, écoles, hôpitaux, sites touristiques couverts par le réseau 5G. -VNA