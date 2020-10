Hang Kia - Pà Co est un lieu impressionnant pour les visiteurs en automne. Photo : DL/CVN

Hanoï (VNA) - Situées dans le Nord-Ouest à une altitude de 1.200 à 1.500 m au-dessus du niveau de la mer, les communes de Hang Kia et Pà Cò de la province de Hoà Binh bénéficient d’un climat agréable toute l’année, d’une nature généreuse et abritent une importante communauté H'mông.



La région est appréciée des photographes qui y viennent toute l’année captivés par ses paysages grandioses. La brume est omniprésente et confère aux lieux une atmosphère toute mystérieuse. Les chemins de traverses escarpés lovent entre les collines de thé, les clôtures de pierre et les champs de colza.



Les H'mông représentent 99% de la population de la commune de Pà Co et pratiquent encore dans sa grande majorité les métiers traditionnels tels que le tissage, la teinture à l’indigo, la peinture à la cire ou le travail du fer.



En traversant les villages, vous aurez certainement l’occasion de rencontrer des femmes H'mông assises sur le parvis de leur maison, discutant et brodant joyeusement, ou des bandes d’enfants se chamaillant et courant dans tous les sens.



Venir a Hang Kia et Pà Co, c’est aussi découvrir les collines de thé ou les vergers de pruniers à Tà Xông A, Tà Xô ou à Thung A Lang.



De nombreux voyageurs y viennent également pour admirer la mer de nuages visible depuis les sommets les plus élevés. Depuis la "porte du Ciel" à Pà Khôm ou bien depuis le sommet de la montagne Sam Thà (d’où l’on peut même apercevoir les sommets de Pù Luông au sud et de Pha Luông au nord).



La région a été pendant longtemps sinistrée car lieu de passage important du trafic de drogue avec les pays voisins. Grâce au développement des infrastructures, c’est aujourd’hui de l’histoire ancienne et la tranquillité et la sérénité règnent de nouveau en maitre. Pour preuve, de nombreuses familles ont commencé à développer le tourisme chez l’habitant (homestay).



Le développement de l'écotourisme





La beauté paisible de la commune de Hang Kia dans le district de Mai Châu, province de Hòa Bình. Photo : VB/CVN

À Hang Kia - Pà Co, il vous est possible de participer aux activités quotidiennes des familles (broderie, dessin sur cire, tissage) ou d’aller cueillir dans la forêt les herbes de la pharmacopée traditionnelle.



De nombreuses spécialités culinaires sont aussi proposées comme l’alcool de mais, le thang cô (ragoût de viande de cheval et d'abats), le banh dày (gâteau de riz rond), le mèn mén (maïs haché à la vapeur), le poulet, le porc et les pousses de bambou mélangés à mắc khén, une épice indispensable dans les cuisines montagnardes.



"Pendant de nombreuses années, les autorités locales se sont continuellement demandées comment augmenter les revenus des habitants de Hang Kia et Pà Co. Le développement de l'écotourisme et du tourisme communautaire a ainsi été identifié comme une direction pour les habitants des deux communes permettant un développement économique tout en préservant et en promouvant leurs atouts culturels uniques", a déclaré Dang Mai Son, président du Comité populaire du district de Mai Châu.



"Actuellement, les touristes et les agences de voyages nationales et internationales ont commencé à intégrer Hang Kia - Pà Co dans leurs programmes, mais dans les deux communes, il n'y a pour le moment que quelques foyers qui font du tourisme communautaire et pouvant assurer des services touristiques variés", a-t-il précisé.



Selon M.Son, récemment, le district de Mai Châu a tenu de nombreuses réunions avec les habitants pour les encourager à développer les structures d’accueil et à cultiver des produits verts "organiques".-CVN/VNA