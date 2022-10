Berlin (VNA) – Le Vietnam a le potentiel de devenir un centre informatique de premier plan mondial pour ses universités de qualité ainsi que sa main-d’œuvre jeune et formée, a déclaré un article récent du journal économique de langue allemande Handelsblatt.

Photo d'illustration: VNA



L’article souligne que le Vietnam a jusqu’à présent réussi dans le secteur du matériel, car la plupart des téléphones mobiles Samsung et des iPads et casques Bluetooth d’Apple sont fabriqués dans le pays. De nombreuses sociétés internationales ont établi des centres de développement ou coopéré avec des fournisseurs de services informatiques au Vietnam.



L’article a ajouté que l’un des plus importants centres mondiaux de développement de logiciels de Bosch s’est implanté à Hô Chi Minh-Ville. Gaur Dattatreya, PDG de Bosch Global Software Technologies Vietnam, qui embauche plus de 3.000 programmeurs, a déclaré que le Vietnam est un endroit très approprié grâce à son grand nombre de jeunes professionnels (28 ans en moyenne) et diplômés des universités publiques et internationales de qualité.

Présentation des technologies allemandes à travers des produits exposés par des entreprises allemandes à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Les développeurs de logiciels au Vietnam se hissent également au sommet de la région. Selon les données de la société de données et d’analyse d’applications Data.ai, sept des 20 applications les plus téléchargées en Asie du Sud-Est proviennent du Vietnam.

L’article a également souligné que les clients européens, un pilier important de l’industrie vietnamienne, sont attirés par le coût des produits. De nombreux clients allemands affirment pouvoir conclure des commandes avec des partenaires vietnamiens à un coût inférieur de 10 à 20% à celui proposé par les concurrents des partenaires.

Dattatreya a noté que le coût moins cher ne signifie pas moins de fiabilité. Il a déclaré qu’en pleine épidémie de Covid-19, de nombreuses activités au Vietnam avaient été interrompues, mais les employés étaient disposés à travailler à distance, minimisant les difficultés et aidant Bosch à honorer les commandes. – VNA