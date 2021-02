Déclaration médicale à Hai Phong. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) - La ville de Hai Phong suspend temporairement l'entrée de citoyens et de biens en provenance de Hai Duong durant la période de distanciation sociale appliquée du 16 février au 3 mars dans cette localité.

Cette information a été communiquée lors d’une réunion tenue le 16 février entre le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Tung, chef du Comité de pilotage de prévention et de lutte contre le COVID-19 de Hai Phong et des responsables des cinq districts limitrophes avec la province de Hai Duong, les secteurs et unités concernés.

Il a également demandé de suspendre le transport des personnes de Hai Phong à la province de Hai Duong. De même, les véhicules transportant des marchandises et de passagers vers d'autres localités en dehors de la province de Hai Duong doivent aller et revenir le long de l'autoroute Hanoi-Hai Phong et de la Nationale 10.

Nguyen Van Tung a confié aux présidents des Comités populaires des districts limitrophes avec la province de Hai Duong la mission d'établir des groupes de contrôle supplémentaire sur tous les chemins et routes limitrophes avec Hai Duong.

Le chef du Comité de gestion de la zone économique de Hai Phong a demandé aux chefs d'entreprise implantée dans la ville de s'engager à ne pas utiliser d'employés de Hai Duong.

Depuis 20h00 le 16 février, Hai Phong a suspendu les opérations des restaurants, des services de restauration, des cafés, des cinémas.

Les centres commerciaux et les supermarchés ne vendent que des produits de première nécessité. -VNA