Hai Phong (VNA) – Dans la ville de Hai Phong (Nord), les investisseurs sud-coréens sont présents dans de nombreux secteurs tels que textile-habillement, électronique, automobile, finance, banque…

Dans le parc industriel de Trang Due, à Hai Phong. Photo: Baodautu

La majorité de leurs projets d’investissement dans les parcs industriels et les zones économiques concernent l’électricité - électronique, l’automobile... et proviennent des plus grandes multinationales technologiques telles que LG, Heesung, Ohsung, Woosung...

La haute technicité des projets sud-coréens apporte une contribution importante à l’industrie de la ville de Hai Phong.

Selon Lê Trung Kiên, directeur du Comité de gestion de la zone économique de Hai Phong (HEZA), parmi les entreprises sud-coréennes investissant à Hai Phong, le plus important est le groupe LG, avec 7 usines de produits de haute technologie dans le parc industriel de Trang Due, totalisant 7,24 milliards de dollars.

De plus, un bon réseau de projets satellites et auxiliaires de LG a été formé avec plus de 50 entreprises implantées dans ce même parc industriel d’un montant total de près d’un milliard de dollars. Ainsi, le nombre total de projets de LG et d’entreprises auxiliaires connexes contribue à près de 97% de l’IDE des investisseurs sud-coréens dans les zones industrielles et économiques locales.

Dans le cadre de sa stratégie de développement à Hai Phong, le groupe établira un centre de R&D dans son complexe de production du parc industriel de Trang Due. Le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Tung a promis que sa ville créerait toutes les conditions pour que LG mette rapidement en œuvre ce plan.



Au 31 mars 2022, les parcs industriels et zones économiques de Hai Phong dénombraient 102 projets sud-coréens cumulant plus de 8,5 milliards de dollars, représentant 43,7% du total.

Selon les prévisions, cette année, 20 entreprises sud-coréennes investiront de 2 à 4 milliards de dollars dans la ville, créant 10.000 à 12.000 emplois.

Le 15 avril dernier, le HEZA a attribué le certificat d’ajustement du capital d’investissement à la Sarl Halla Electronics Vina, dans le parc industriel de Trang Due, avec un capital supplémentaire de 30 millions de dollars.

Min Moon Ki, attaché commercial, représentant de l’ambassade de République de Corée au Vietnam, a déclaré qu’en 2022, les deux gouvernements rehausseront le cadre de coopération et Hai Phong aura plus d’opportunités de contribuer au développement des relations vietnamo-sud-coréennes.

"Cette année, nous assisterons à une nouvelle vague d’investissements au Vietnam avec d’importantes sources de capitaux et des technologies de pointe. Hai Phong a comme avantages sa proximité géographique avec Hanoï et la qualité de ses infrastructures, d’où son succès auprès des investisseurs étrangers", a souligné Min Moon Ki. – CPV/VNA