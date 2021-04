Cérémonie d'inauguration du bureau OSSO à Hai Phong. Photo : VNA



Hai Phong (VNA) – Un bureau de service pour soutenir les femmes migrantes rapatriées a été inauguré le 13 avril à Hai Phong (Nord).



Ce bureau, baptisé « One Stop Service Office » (OSSO), est inscrit dans le cadre d’un projet de renforcement des capacités du Vietnam pour soutenir la réinsertion durable des femmes migrantes et de leurs familles, financé par l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA).



Il s’agit de l’un des cinq bureaux établis à Hanoï, Can Tho, Hai Duong, Hau Giang et Hai Phong, qui fournissent des conseils et assistances gratuits aux femmes migrantes rapatriées. Les conseils et assistances peuvent concerner divers domaines, de la psychologie à la lutte contre la violence sexiste en passant par la formation professionnelle ou l’accès à des prêts. Les bureaux servent également de passerelle entre les agences et organisations à l’intérieur comme à l’extérieur du pays pour soutenir les femmes migrantes rapatriées.



Selon la vice-présidente de l'Union des femmes vietnamiennes, Bui Thi Hoa, chaque année, des dizaines de milliers de citoyens vietnamiens se marient à des étrangers, dont plus de 90% sont des femmes. De nombreuses femmes, pour diverses raisons, ont dû rentrer au Vietnam et rencontrent des difficultés pour trouver un emploi, ou régler des procédures juridiques, des problèmes liés aux enfants et à la réinsertion sociale.



Elles ont besoin de conseils et assistances, a affirmé Bui Thi Hoa, ajoutant que l’inauguration d’un bureau OSSO à Hai Phong revêtait une importance stratégique car cette ville portuaire était l'une des provinces comptant de nombreuses femmes migrantes.



Selon Vu Thi Kim Lien, présidente de l'Union des femmes de Hai Phong, de 2015 à 2020, environ 6.200 habitants de Hai Phong se sont mariés avec des étrangers. -VNA