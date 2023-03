Hai Phong est toujours en tête des localités du pays dans l’attrait des investissements directs étrangers au premier trimestre de cette année. Photo: haiphong.gov.vn



Hai Phong (VNA) – Hai Phong est toujours en tête des localités du pays dans l’attrait des investissements directs étrangers (IDE) au premier trimestre de cette année. Jusqu’au 22 mars, la ville a attiré 385,08 millions de dollars de capitaux d’IDE, soit 17,91% du plan annuel.

Ses zones industrielles et zones économiques comptent à ce jour 486 projets d’IDE cumulant un capital de plus de 23,3 milliards de dollars et 202 projets d’investissement direct domestique (IDD) d’un capital total de 12,9 milliards de dollars.

C'est le fruit des efforts incessants des autorités de Hai Phong, ainsi que des méthodes créatives et flexibles des secteurs et unités concernés, en particulier l’autorité de la zone économique de Hai Phong (HEZA).

L’autorité de HEZA organise régulièrement des connexions et des dialogues avec des investisseurs et entrepreneurs afin de renforcer la sécurité et l’ordre, afin de lever les obstacles qu'ils rencontrent dans leurs activités de production et d’affaires.

En outre, Hai Phong et la HEZA renforcent la promotion et l’attraction de projets d’investissement de qualité et efficaces dans les parcs industriels et les zones économiques de la ville, ouvrant de nombreuses opportunités de coopération attrayantes entre les investisseurs et Hai Phong dans les temps à venir.

Soulignant la tâche prioritaire d’attrait des investissements lors de la réunion ordinaire du Comité populaire de la ville tenue le 27 mars, le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Tung, a demandé aux secteurs, unités connexes et localités de renforcer les mesures de réforme administrative, d’améliorer l’environnement d’investissement et des affaires, de créer un environnement administratif transparent au service des citoyens et des entreprises. -VNA