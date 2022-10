Bên Tre et Tra Vinh cherchent à développer leur économie maritime, en vue de devenir des provinces riches et fortes par la mer.

Un espace d'exposition de technologies et équipements israéliens dans le domaine de l'agriculture vient d’être inauguré à Hai Phong (Nord).

Le volume de transport de passagers au cours des 9 premiers mois de l'année a fortement augmenté, certains secteurs enregistrant une hausse de 176% en un an.

Depuis le début de l'année, les activités de fusions et acquisitions (M&A) au Vietnam ont enregistré une valeur de plus de 5 milliards d’USD, plus élevée qu'avant la pandémie de COVID-19.