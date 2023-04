Cat Ba est connue comme la perle du golfe du Bac Bô avec un complexe touristique naturel et écologique attractif. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Le secteur touristique de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) s'efforce de développer de nouveaux produits et d'améliorer la qualité des services pour séduire davantage des touristes pendant la saison touristique 2023.



Le Comité populaire du district de Cat Hai a organisé dans la soirée du 31 mars une cérémonie d'ouverture de l'Année du tourisme de Cat Ba 2023, présentant aux touristes des produits touristiques typiques de cette localité.

Nguyen Hoang Ninh, responsable de CatBa Amazing Travel, a déclaré que 2023 serait une année faste pour le tourisme domestique en général et de Hai Phong en particulier. Ainsi, son entreprise se concentrera sur l'exploitation des navires de croisière pour servir les clients internationaux.



Selon Vu Huy Thuong, directeur adjoint du service du Tourisme de Hai Phong, le tourisme maritime est identifié comme la force de Hai Phong avec deux sites touristiques célèbres: Do Son et Cat Ba. Le service du Tourisme est en train d'étudier et de développer certains produits touristiques liés au sport tels que le golf, la course de vélos, le marathon,...

Toujours selon le service du Tourisme, Hai Phong compte actuellement 576 établissements d'hébergement avec 15.763 chambres, dont sept hôtels cinq étoiles, 13 quatre étoiles et 21 trois étoiles.

Hai Phong, surnommée "La ville des flamboyants rouges", du fait que cette espèce d'arbre fleurit spectaculairement pendant l'été, a longtemps été une destination touristique populaire de la région Nord. Do Son et Cat Ba sont ses principaux pôles touristiques.

La plage de Tung Thu. Photo: VNA



Avec 367 îles, de nombreuses plages magnifiques et un écosystème diversifié et riche, l'archipel de Cat Ba, dans le district de Cat Hai, est une destination attrayante pour les touristes nationaux et étrangers tout au long de l'année. Cat Ba a accueilli 10.900 touristes pendant les congés du Nouvel An lunaire (du 20 au 26 janvier), en hausse de 72,9% en rythme annuel.

Selon les données de l'Office municipal des statistiques, Hai Phong a accueilli plus de 1.387.000 touristes au cours du premier trimestre, en hausse de 17,86% en glissement annuel, dont plus de 226.700 étrangers.

Hai Phong ambitionne d'accueillir 7,5 millions de visiteurs en 2023 en renforçant la connectivité avec les localités nationales et étrangères dans le développement de produits touristiques pour répondre à la demande des principaux marchés. -VNA