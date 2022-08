Le port international de Lach Huyen à Hai Phong est le premier port en eau profonde de la région économique clé du Nord. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Avec de divers programmes de rencontre et d'échange directs, la ville portuaire de Hai Phong (Nord) a présenté l'image d'une ville dynamique avec beaucoup de potentiels, afin d'offrir des conditions favorables aux investisseurs.

Dans les derniers jours d'août, une délégation des autorités de la ville de Hai Phong, conduite par le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Tung, a déployé un programme de promotion des investissements en République de Corée.

Projet de parc industriel urbain VSIP Hai Phong. Photo: VNA

Les délégués vietnamiens ont présenté des informations générales sur les potentiels, les avantages, les opportunités d'investissement et les politiques pour attirer les investissements à Hai Phong.

En parallèle, ils ont échangé avec des investisseurs et entreprises sud-coréens pour répondre aux questions et clarifier leurs intérêts lors de l'investissement dans la ville.

La ville de Hai Phong a octroyé des certificats d'enregistrement d'investissement à des projets sud-coréens tels que le centre logistique de Hai Phong - Nam Dinh Vu 1 et 2 avec un capital total de 98 millions de dollars ; le projet Posco Vietnam avec un capital d'investissement total de 18,5 millions de dollars et le projet KREMS demandant d'ajuster l'augmentation de son capital initial de 35 millions de dollars.

Par conséquent, le capital d'investissement total des investisseurs sud-coréens à Hai Phong a augmenté de plus de 151 millions de dollars.

Auparavant, le Comité populaire municipal de Hai Phong avait organisé une conférence pour promouvoir et connecter les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes dans le but d'exploiter le potentiel et les avantages de chacune, et avait signé une série d'accords de coopération.

Selon Le Trung Kien, chef de l'Autorité de la zone économique de Hai Phong (HEZA), depuis le début de cette année, cette unité organise des sessions de promotion des investissements avec des entreprises étrangères au Vietnam et dans d'autres pays et territoires tels que Taiwan (Chine), Hong Kong (Chine) et la République de Corée.

Hai Phong est toujours en tête des localités dans l’attrait des investissements directs étrangers (IDE). Jusqu'à présent, la ville compte 827 projets d'IDE en vigueur, avec un fonds social total de près de 24 milliards de dollars provenant d'investisseurs de 42 pays et territoires. En particulier, les zones économiques et industrielles ont attiré 444 projets d'IDE réunissant un fonds total d'environ 22 milliards de dollars.

La République de Corée est le premier pays en termes de nombre de projets et de capital d'investissement étranger total avec plus de 170 projets et un capital social total d'environ 10 milliards de dollars, représentant environ 41% de l'attraction totale des IDE dans toute la ville.

Dans les parcs industriels et économiques de la ville, il existe 102 projets d'investissement sud-coréens avec un capital d'investissement total de 8,53 milliards de dollars, représentant 88,4% du capital total des investisseurs sud-coréens à Hai Phong.

Lors des sessions de promotion des investissements et de mise en œuvre des projets d'IDE, les représentants des entreprises ont déclaré que Hai Phong est actuellement une ville ayant une position privilégiée dans le Nord pour que les entreprises décident d'investir.

Keisuke Koshijima, directeur et vice-président exécutif du groupe japonais Kajima a souligné que Hai Phong avait investi dans le développement global des infrastructures, devenant un maillon important dans le développement de la chaîne logistique mondiale, avec l'aéroport international de Cat Bi, le port international en eau profonde Lach Huyen et l'autoroute Hanoï - Hai Phong.

La ville attire de nombreux fabricants à grande échelle, dont LG et Pegatron, a-t-il ajouté.

Hai Phong a un taux de croissance économique impressionnant. Au cours des six premiers mois de 2022, le Produit intérieur brut régional (GRDP) de la ville a augmenté de 11,1% par rapport à la même période l'an dernier, tandis que les investissements directs étrangers en capital ont atteint près de 1,1 milliard de dollars, a-t-il déclaré, ajoutant que son groupe estime que Hai Phong devient une destination d'investissement attrayante et un endroit idéal pour démarrer le premier projet.

En plus de l'avantage de l'infrastructure synchrone, Hai Phong se concentre sur la réforme des procédures administratives, l'amélioration de l'environnement d'investissement des entreprises, le règlement rapid et efficace des procédures d'investissement des entreprises.

La ville dispose également d'un système d'écoles, d'hôpitaux, d'hôtels, de terrains de golf, de centres de villégiature et de restaurants, répondant aux besoins des investisseurs et leurs familles qui viennent vivre, travailler, étudier et s’amuser...-VNA