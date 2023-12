Hai Phong aura une zone de libre-échange et une zone non tarifaire. Photo: baodautu.vn



Hai Phong (VNA) – La ville portuaire de Hai Phong (Nord) s'apprête à construire une nouvelle zone économique au Sud, a déclaré Lê Trung Kiên, chef du Comité municipal de gestion des zones économiques (ZE), lors d’un colloque qui s'est ouvert mardi 5 décembre par ledit Comité et le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

Il s'agira d'une zone économique écologique de développement durable intégré aux activités économiques circulaires, d'une superficie de plus de 20 000 hectares, appliquant de nombreuses politiques préférentielles exceptionnelles associées au développement d'une zone de libre-échange pour accueillir les investisseurs, a indiqué Lê Trung Kiên.

Outre la zone de libre-échange, la ville de Hai Phong se concentre également sur le développement d'une zone non tarifaire. La ville accélère la mise en œuvre du parc industriel et de la zone non tarifaire de Xuân Câu dans la zone du port international de Lach Huyên, d'une superficie de 752 hectares.

Ce colloque vise à absorber les expériences des États-Unis dans la construction et le développement de la zone de libre-échange et de la zone non tarifaire, comme prémisse à la construction de la zone économique au Sud de Hai Phong et à la planification des mécanismes politiques pour la zone non tarifaire de Xuân Câu, a-t-il souligné.

Kully Nelson, attaché commercial de l'ambassade des États-Unis au Vietnam, a déclaré qu'il y a plus de deux mois, le président américain Joe Biden s'était rendu au Vietnam et avait rencontré les plus hauts dirigeants vietnamiens. Cette visite a démontré la stratégie de coopération intégrale entre les deux pays, dans le commerce notamment.



Ce colloque contribuera à dynamiser la coopération entre les deux pays ainsi que la coopération entre l'ambassade américaine au Vietnam et la ville de Hai Phong dans le domaine du commerce, a-t-il ajouté.

Les délégués au colloque. Photo: baodautu.vn



Ce colloque de trois jours est axé sur les contenus des zones de libre-échange et les expériences pratiques des États-Unis.



Selon le Comité de gestion des ZE de Hai Phong, au 30 novembre 2023, la ville compte 904 projets d'investissement étranger, d'un capital total de près de 30 milliards de dollars. Rien que les parcs industriels et les ZE, ils comptaient 520 projets avec un capital total de 25,98 milliards de dollars.



Au cours des 11 premiers mois de 2023, Hai Phong figurait parmi les principales localités du pays en termes d'attraction des IDE avec 3,2 milliards de dollars, soit 160 % de son plan annuel. -VNA