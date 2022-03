Photo d'illustration : VNA



Haï Phong (VNA) – En deux premiers mois de 2022, la ville portuaire de Hai Phong a attiré 305,66 millions de dollars d'investissement étranger, atteignant 12,22 % de son plan annuel.

Récemment, le Comité de gestion de la zone économique de Hai Phong a décerné le certificat d'enregistrement d'investissement pour deux projets de logement capables d’accueillir environ 14.000 travailleurs de la sarl Pegatron Vietnam et la sarl Universal Scientific Industrial Vietnam.

Selon Le Trung Kien, chef du Comité de gestion de la zone économique de Hai Phong, l'octroi des certificats d'enregistrement d'investissement pour ces deux projets est un événement très significatif dans le contexte de la situation compliquée de l'épidémie de COVID-19 qui affectait directement la vie des travailleurs et la production et les activités commerciales des entreprises.

Hai Phong, d’autre part, se concentre sur la résolution des difficultés, l’assistance aux entreprises, la création de conditions permettant aux entreprises des parcs industriels et des zones économiques d'accélérer la production et la reprise de leurs activités, a-t-il ajouté.

Le Comité de gestion de la zone économique de Hai Phong poursuivra le déploiement d'un système logiciel de gestion professionnelle (eHEZA) avec une base de données entièrement numérisée. Il s’agit d’un stockage de données qui connecte les départements, les agences et les unités, créant un environnement favorable à la gestion et à la recherche de données, ce contribuant à améliorer l'efficacité de la gestion et le traitement des procédures administratives. -VNA