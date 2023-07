A la session de travail. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Le chef du Comité de gestion de la zone économique de Hai Phong (HEZA), Le Trung Kien, a souhaité que les investisseurs de Taïwan (Chine) augmentent leurs investissements dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord), en particulier dans les domaines où Taïwan a des atouts comme le transport international, la logistique, la production de puces électroniques...Lors d'une séance de travail le 26 juillet avec une délégation de responsables de fonds d'investissement et d'entreprises de Taïwan, la société par actions d'investissement Xuan Cau-Lach Huyen, Le Trung Kien a estimé que le port en eau profonde de Lach Huyen, la zone industrielle et la zone non tarifaire de Xuan Cau figuraient parmi les principales destinations d'investissement et de développement de Hai Phong La ville s'efforce de mobiliser toutes les ressources pour un réseau d'infrastructures de transport synchrone, a-t-il précisé, tout en sollicitant l'aide taïwanaise pour l'ouverture d'une ligne aérienne entre l'aéroport de Cat Bi et Taipei. Il a également suggéré aux investisseurs taïwanais opérationnels à Hai Phong de continuer de construire un écosystème et d'étendre leurs chaînes de production vers les entreprises locales, tout en intensifiant le transfert de technologies.Le Trung Kien a espéré que la délégation taïwanaise soutiendrait la ville en appelant les établissements d'enseignement taïwanais à déployer des projets d'éducation et de formation à Hai Phong, et à renforcer la coopération avec les universités locales dans la formation de personnel de haute qualité.Pour sa part, Huang Yulin, chargé de la direction du Fonds d'investissement international de Taiwan (Chine), a exprimé sa forte impression devant le potentiel de développement et d'expansion de Hai Phong. Il a espéré que la ville ferait attention à investir de manière synchrone dans la connexion des réseaux de transports, en particulier autoroutes, chemins de fer et voies aériennes.Actuellement, Hai Phong recense 30 projets d’investissement taïwanais dans ses zones industrielles et économiques avec un capital d'investissement total de 1,68 milliard de dollars, principalement dans l'énergie, l'électronique, les plastiques, les emballages et les produits chimiques. -VNA