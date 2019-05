Hai Phong, 26 mai (VNA) - Le Festival de musique de l'ASEAN 2019 a ouvert ses portes samedi soir 25 mai à l'Opéra de Hai Phong, dans la ville éponyme au Nord-Est.

La troupe de chants, de danses et de musique de Hai Phong se produit lors de la cérémonie inaugurale du Festival. Photo: VNA

Le Khanh Hai, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que cet événement culturel visait à renforcer la coopération internationale dans le domaine des arts et de la culture entre le Vietnam et les autres pays de l'Asie du Sud-Est.

Le Khac Nam, vice-président du Comité populaire de Hai Phong, a souligné que l’organisation de ce festival permettrait à Hai Phong d’élargir sa coopération internationale tout en préservant ses valeurs culturelles distinctives.

Lors de ce festival qui durera jusqu'au 31 mai, plus de 60 artistes du Cambodge, du Laos, de Thaïlande, d'Indonésie, de Malaisie et des Philippines se produiront aux côtés de quatre troupes vietnamiennes totalisant une centaine de membres représentant différentes régions du pays.

Cet événement offre aux artistes vietnamiens une occasion de faire connaître au monde les valeurs musicales uniques du pays, de rencontrer et d'apprendre de leurs homologues de la région.

Outre les représentations à l’Opéra de Hai Phong, les troupes se produiront devant le public sur des scènes en plein air.

Ce festival est organisé par le Département des arts du spectacle, le Département de la culture et des sports de Hai Phong et des organes concernés. -VNA