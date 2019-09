Vue de la baie de Lan Ha. Photo: hanoijourney.com

Hai Phong (VNA) – Avec 125 km de côte avec plus de 400 îles et îlots, la ville de Hai Phong est le plus grand port maritime du Nord du Vietnam.

La ville a accueilli 5,91 millions de touristes au cours des sept premiers mois de l'année, soit une hausse de 17,8% en glissement annuel.

L'augmentation significative du nombre de visiteurs à Hai Phong est dûe à la participation de manière synchrone et radicale des dirigeants de la ville à l’exploitation optimale du potentiel et des avantages offerts par la mer afin de développer fortement des différents domaines économiques maritimes.

La ville a également invité des grands investisseurs vietnamiens et étrangers à mener une enquête afin de déployer prochainement de nombreux projets de construction des centres de villégiature de luxe.

Le 8 juillet, le Comité du Parti de Hai Phong a publié un programme d’action sur la construction et le développement de la ville de Hai Phong à l’horizon 2030, vision 2040. La ville a pour objectif de faire de ses deux destinations touristiques connues, Cat Ba et Do Son, avec baie de Ha Long de la province de Quang Ninh, les centres touristiques internationaux.

Hai Phong vise également à attirer 20 millions de touristes, dont 2,7 millions d’étrangers, d'ici 2025; et 35 millions de touristes, dont 5,8 millions d’étrangers d'ici 2030. -VNA