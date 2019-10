Inauguration de la plate-forme de services pour les administrations locales à Hai Duong . Photo: VNA

Hai Duong (VNA) - Le Comité populaire de la province de Hai Duong (Nord) a inauguré mardi après-midi la plate-forme de services pour les administrations locales (Local Government Service Platform-LGSP) et le portail de services publics en ligne de la province.

LGSP est la plate-forme de base dans le cadre de l'architecture de l'administration électronique de la province de Hai Duong, convenable au cadre d'architecture de l'e-gouvernement du Vietnam.

Actuellement, la plate-forme LGSP a été connectée à celle d'interconnexion et de partage des données nationales entre les différentes administrations de l'État (National Government Service Platform-NGSP) du ministère de l'Information et de la Communication.

Selon Nguyen Cao Thang, directeur du Service de l'information et de la communication, la mise en service de cette plate-forme contribuera à augmenter la transparence dans le règlement des formalités administratives, à améliorer l'environnement d'affaires, l'indice de compétitivité provinciale et l'indice sur l'état de préparation au développement et à l'application des technologies de l'information et de la communication (ICT Index) de Hai Duong.

Selon le classement de l'ICT Index 2019, la province de Hai Duong se classe au 19e rang parmi les 63 villes et provinces du pays, soit une progression de 7 places par rapport à 2018. -VNA