Le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son examine la prévention et le contrôle de la pandémie dans la zone d'isolement concentrée à l’école maternelle de Cam Phuc, dans le district de Cam Giang, province de Hai Duong. Photo: VNA

Hai Duong (VNA)- Pour l’heure, c’est le moment en or pour la province de Hai Duong d'éradiquer la pandémie de COVID-19. Cette province doit continuer à en profiter de manière plus persistante et drastique dans les prochains jours.

Lors de l'inspection du travail de prévention et de lutte contre le COVID-19 à Hai Duong le 18 février, le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son a également souligné les difficultés majeures de cette localité dans ses efforts de lutte contre la pandémie, à savoir le variante britannique du SARS-CoV-2 ayant une vitesse de propagation beaucoup plus rapide et une haute fréquence des déplacements de nombreux travailleurs après le travail.

Sur des mesures à prendre dans les temps à venir, le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son a demandé à Hai Duong d'accélérer les tests, affirmant que le ministère de la Santé est prêt à soutenir la province.

Jeudi après-midi, la présidente du Comité populaire du chef lieu de Kinh Mon de la province de Hai Duong, Nguyen Thi Lieu, a informé que le comité de pilotage pour la prévention et le contrôle de COVID-19 de Kinh Mon avait temporairement isolé la compagnie de ciment Vicem Hoang Thach à partir de 14h00 le même jour et pris des échantillons de test pour 1.635 employés de la compagnie juste après que la détection du premier cas de COVID-19 dans cette entreprise le matin du même jour.

Toujours dans l'après-midi du 18 février, au nom des organes de Hanoi, la présidente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoi, Nguyen Lan Huong, a rremis 2 milliards de dongs et 50.000 masques médicaux pour aider la population de Hai Duong dans le combat contre le COVID-19.

Selon le Comité provincial de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19 de Hai Duong, vers 15h00 le 18 février, cette localité a enregistré 576 cas de COVID-19.-VNA