Hai Duong (VNA) – Le ministère de la Santé et le Comité provincial du Parti de Hai Duong ont tenu le 14 février une réunion virtuelle sur le COVID-19, avec la participation des localités de cette province du Nord.Selon le ministre de la Santé, Nguyen Thanh Long, cette vague de COVID-19 à Hai Duong présente un risque potentiel plus élevé que l’épidémie à Da Nang car ce virus se propage plus rapidement. Par conséquent, dans les temps à venir, l'évolution serait plus compliquée et pourrait durer plus longtemps, a-t-il indiqué, avant de proposer à la province de Hai Duong d’étudier l'application à une plus large échelle de la directive No 16 / CT-TTg du Premier ministre sur mesures urgentes pour prévenir et contrôler l'épidémie de COVID-19.