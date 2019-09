Hai Duong dispose d'un énorme potentiel pour développer le tourisme. Photo: baohaiduong



Hai Duong (VNA) - Ces dernières années, le nombre de touristes à Hai Duong a connu une augmentation régulière. En 2019, cette province devrait accueillir environ 4 millions de touristes.

Entre 2010 et 2014, le nombre de touristes à Hai Duong a atteint plus de 2 millions de personnes en moyenne annuelle. Ce chiffre est passé à 3,12 millions en 2015 puis à 3,95 millions en 2018.



Au premier semestre de l'année, environ 2,18 millions de vacanciers ont choisi la province pour leurs vacances, en hausse de 17,4% sur un an. La province est ainsi totalement capable d'atteindre l'objectif d'accueillir 4 millions de visiteurs en 219, même celui de recevoir 4,65 millions pour la période 2016-2020 cette année.



Pour que cet objectif devienne une réalité, une charge de travail importante doit être accomplie, car la province n'a pas encore pleinement exploité son potentiel. Il n'existe pas encore de site touristique à grande échelle qui intègre un large éventail de services aux visiteurs. Il y a également une pénurie de produits touristiques diversifiés et de haute qualité. Cela s'explique par le manque de gros investisseurs dans le secteur du tourisme et l'insuffisance de fonds d'investissement publics pour répondre à la demande.

Actuellement, Hai Duong collabore avec d'autres localités de la Région économique clé du nord pour créer des circuits et itinéraires touristiques inter-provinciaux.



Elle appelle à des investissements dans le développement de services sur le site de Con Son-Kiep Bac et dans la construction d'un village vietnamien, d'un musée de conservation des rizières dans le district de Thanh Ha, du site de tourisme communautaire de Dao Co (l'île aux aigrettes de Chi Lang Nam), dans le district de Thanh Mien, et le site d'écotourisme de Ben Tam dans la ville de Chi Linh.



Dans les années à venir, le secteur du tourisme local donnera la priorité à des campagnes de communication et programmes de promotion du tourisme au Vietnam et à l'étranger. Il sollicitera également l'approbation du Comité populaire pour un projet de développement du tourisme intelligent à Hai Duong pour 2019-2025.



Potentiel touristique important



Avec ses paysages magnifiques, sa richesse culturelle, sa situation géographique favorable et son système de transport pratique, Hai Duong a fixé l'objectif de faire du tourisme son fer de lance économique d'ici 2020.

Hai Duong, anciennement appelée "Thành Dông" - c'est-à-dire la ville située à l'est de la citadelle royale de Thang Long - est réputée pour sa riche culture, à la fois matérielle et immatérielle, typique du delta du fleuve Rouge. La province est le berceau du chèo (chant populaire), du ca tru (chant des courtisanes), du chau van et des marionnettes sur l'eau.



La province compte plus de 2.207 sites historiques et culturels, dont 144 sites et 4 complexes ayant reçu le statut de "site national spécial". Cette année, le nombre de touristes devrait augmenter de 8% pour atteindre plus de 1,6 million en 2020. Et le secteur du tourisme contribuera de 2 à 2,5% au Produit intérieur brut (PIB) de la province.

Reconnu comme "vestige historique national", le Temple de la Littérature de Mao Diên est considéré comme le deuxième ouvrage en importance, après celui de Quôc Tu Giam à Hanoi.

Construit il y a environ 500 ans, ce temple, dédié à plus de 600 Docteurs de la province de Hai Duong, symbolise la tradition studieuse des pays orientaux dont le Vietnam. Il est également dédié à Confucius et aux grands lettrés de la province.

La province de Hai Duong a une vaste plaine parsemée de lacs et d'étangs. Le litchi thiêu de Thanh Ha est une célèbre spécialité. Le kaolin découvert au district de Kim Mon sert la poterie. Les trois grandes usines de Hai Duong sont la cimenterie, l'usine de porcelaine et la centrale thermoélectrique de Pha Lai.

Hai Duong connu dans tout le pays par gâteaux d’'haricots sucré (banh dau xanh). Malgré sa longue histoire, la réputation du «banh dau xanh» de Hai Duong ne débuta qu’au début du 20ème siècle, après une visite de Bao Dai - le dernier empereur du Vietnam. Selon les anciens de Hai Duong, parmi les offrandes dédiées au roi, les autochtones ont préparé une pâtisserie spéciale aux haricots mungo - le fameux banh dau xanh. La saveur subtile du gâteau mêlée finement au thé vert a laissé une énorme impression aux papilles de Bao Dai, qui a ensuite généreusement gratifié les pâtissiers de Hai Duong.

L’empereur les a exceptionnellement autorisé à imprimer le Dragon doré - symbole de la puissance royale - sur l’emballage des banh dau xanh de Hai Duong, un label local très particulier qui sert à les distinguer des autres produits venus d’ailleurs.

Parmi les sites touristiques les plus connus, le complexe de Côn Son - Kiêp Bac mérite une mention spéciale. Avec ses valeurs particulières, Côn Son - Kiêp Bac a été reconnu patrimoine national en 1962 et patrimoine national spécial en 2012. En 2013, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a reconnu la Fête du printemps et le Festival d'automne du temple Kiêp Bac en tant qu'héritages culturels immatériels nationaux. -VNA