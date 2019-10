Le 26 octobre, le 18e Sommet du Mouvement des pays non alignés s'est clôturé à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, en adoptant une série de documents importants.

La semaine prochaine, l'Assemblée nationale (AN) examinera les résultats de la mise en oeuvre du plan de développement socio-économique et du budget 2019.

Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong a remis deux décisions promouvant les généraux de division Trân Quang Phuong et Dô Can au grade de général de corps d’armée.