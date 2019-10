La ville de Hai Duong.



Hai Duong (VNA) - Accélérer l'intégration à l'économie internationale est l'un des résultats remarquables enregistrés par la province septentrionale de Hai Duong dans la mise en œuvre des directives et résolutions sur l'intégration internationale.

Entre 2014 et 2018, la province a attiré 180 projets d'investissement étranger cumulant un fonds enregistré de plus de 1,3 milliard de dollars. La ville de Hai Duong, les districts de Chi Linh et Kinh Mon attirent les plus des entreprises d'IDE. Les districts et la ville ont restauré et maintenu les activités de 35 villages traditionnels, contribuant à créer de nombreux emplois.

Le chiffre d'affaires à l'export de la province a atteint 28,3 milliards de dollars pendant la période 2013-2018, soit une croissance moyenne annuelle de 15,3%. Dans le même temps, la province a organisé 12 dialogues entre le autorités et entreprises, notamment start-ups, pour les aider à régler à temps leurs difficultés.

Elle a également organisé 109 foires et expositions pour présenter ses produits. La province applique les progrès scientifiques et techniques dans la production agricole, permettant à certains de ses produits d'être exportés vers des marchés exigeants tels que les États-Unis ou le Japon.

Cependant, la province rencontre également des obstacles dans son intégration internationale, dus à la faiblesse dans le développement des infrastructures de transport, le manque de sources de prêt pour le développement de l'agriculture high-tech, etc. -VNA