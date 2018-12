Image d'une éléphante femelle adulte photographiée dans le parc national de Vu Quang. Photo : dantri

Ha Tinh (VNA) - Le Comité populaire de la province de Ha Tinh (Centre) a envoyé le 9 décembre une proposition au ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MADR) sur l’approbation du projet "Conservation urgente de l'éléphant d'Asie, pour la période 2019-2025 et la vision à l'horizon 2030 à Ha Tinh".



Selon le Comité populaire provincial, le parc national de Vu Quang possède un riche écosystème de faune et flore, soit un lieu propice à la préservation de la biodiversité et des ressources génétiques précieuses et rares. Surtout, cet endroit est le lieu de vie d’éléphants d’Asie.



Cependant, l'habitat de ces éléphants est en train de se réduire en raison de la construction de bâtiments pour le développement socio-économique et de l'impact du changement climatique. Pour cette raison, la conservation de ces animaux est actuellement très urgente.



Le but du projet est de développer des populations d’éléphants sauvages; de restaurer et protéger les ressources génétiques et la biodiversité dans la zone d'habitat des éléphants; de prévenir et empêcher les conflits entre les éléphants et les humains; de renforcer la coopération, l'application des lois, la lutte contre le commerce et le transport illicites d'ivoire et de produits dérivés des éléphants, contribuant à la conservation des populations d'éléphants dans la province de Ha Tinh. -VNA