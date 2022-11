Ha Nam, 2 novembre (VNA) - La province septentrionale de Ha Nam s'attend à accueillir davantage d'entreprises et d'investisseurs du Danemark qui souhaitent étudier l'environnement d'investissement local.

La secrétaire adjointe du comité provincial du Parti, Dinh Thi Lua (droite) et la princesse héritière danoise Mary Elizabeth. Photo : VNA

C’est ce qu’a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial, Tran Xuan Duong lors d'une rencontre le 2 novembre avec des entreprises danoises et locales pour discuter de la transformation verte et de l'utilisation efficace de l'énergie dans le cadre d'une visite de travail dans la province de la princesse héritière danoise Mary Elizabeth.



Tran Xuan Duong a souligné que le Danemark et le Vietnam entretiennent une amitié et une coopération étroites et à long terme, en particulier dans le domaine de l'énergie. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1972, la relation bilatérale s'est de plus en plus développée dans de nombreux domaines, apportant de nombreux résultats pratiques, répondant aux aspirations et aux intérêts des peuples des deux pays, a-t-il dit, ajoutant que plusieurs entreprises de la province de Ha Nam sont utilisant les technologies modernes des grandes entreprises danoises.



Le responsable a espéré que les entreprises de Ha Nam et du Danemark poursuivraient leurs échanges et apprendraient les unes des autres pour explorer les opportunités de coopération à l'avenir.



Les participants à l'événement ont également discuté et échangé des opinions pour les industries sur la transformation verte ainsi que sur l'utilisation économique et efficace de l'énergie dans les activités commerciales dans les années à venir, les solutions danoises et le potentiel énergétique du Vietnam et les politiques préférentielles de la province en matière de transformation verte des entreprises.



Lors d'une réception plus tôt pour la princesse héritière danoise Mary Elizabeth, la secrétaire adjointe du comité provincial du Parti, Dinh Thi Lua, a informé l'invité du potentiel et des avantages de la province pour le développement du tourisme et de l'industrie.



Elle a déclaré que la province s'intéressait particulièrement à la production verte et à l'utilisation des énergies renouvelables pour la transformation verte.



La princesse héritière danoise Mary Elizabeth a déclaré que la famille royale danoise avait des relations traditionnelles avec le Vietnam. La visite en cours au Vietnam du prince héritier Frederik et de la princesse héritière Mary Elizabeth approfondit non seulement les relations existantes, mais favorise également la coopération bilatérale, ouvrant de nouvelles étapes de développement dans les relations Danemark-Vietnam, a-t-elle ajouté.- VNA