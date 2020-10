Parc industriel de Dong Van IV. Photo: Internet

Ha Nam (VNA) - Depuis janvier jusqu'au début octobre, les zones industrielles de la province septentrionale de Ha Nam a attiré 33 projets d'investissement, dont 22 projets d'investissement direct étranger (IDE) représentant un capital combiné s'élevant à près de 560 millions de dollars et 11 projets d'investissement domestique (IDD) avec un fonds total de plus de 1.050 milliards de dôngs (45,3 millions de dollars).

Parmi les nouveaux projets, 14 projets concernent l'industrie manufacturière, 14 autres projets concernent dans l'industrie auxilaire et 5 projets restent concernent d'autres secteurs.

Afin d'attirer davantage de capitaux d'investissement domestiques et étrangers, le Comité populaire de la province de Ha Nam a donné 3 directions.

La première consiste à respecter strictement dix engagements de la province envers les entreprises et les investisseurs; à maintenir la permanence téléphonique du Secrétaire du Comité provincial du Parti, du Président du Comité populaire provincial, des chefs d'agences, d'unités et de localités pour recevoir les commentaires des entreprises et fournir des solutions de soutien en temps opportun.

La deuxième est de se concentrer sur la mise en œuvre de nombreux programmes de promotion du commerce en continuant à se coordonner avec les départements, les succursales, les comités populaires des districts et des autres villes et provinces pour organiser des conférences pour connecter l'offre et la demande pour chaque produit spécifique. Ces activités de promotion commerciale contribueront à renforcer et à développer le lien entre la production et la consommation de biens.

Troisièmement, la province accordera une attention particulière au développement du commerce et des services, à l'amélioration de la qualité des services opérant dans les zones industrielles, et à l'attaction des investissements. La province créera des conditions favorables pour accélérer les projets de centres commerciaux, de zone touristique de Tam Chuc, et de terrain de golf dans le district de Kim Bang. Ha Nam s'attachera également à mobiliser et à utiliser efficacement les ressources d'investissement.

Afin d'obtenir ces résultats impressionnants, dès les premières années du 21ème siècle, Ha Nam a recherché, planifié et développé des zones industrielles dans des zones semi-montagneuses et des zones de rizières à culture unique à faible productivité disposant des conditions de trafic et d'infrastructure favorables telles que les districts de Duy Tien, de Kim Bang et de Thanh Liem.

En 2002, la province de Ha Nam a planifié et investi dans l'infrastructure du parc industriel de Dong Van I - le premier parc industriel avec une échelle initiale de 110 hectares. Jusqu'à présent, après 16 ans d'efforts ininterrompus dans les investissements et la construction, des investissements dans les infrastructures de 6 des 8 zones industrielles de Ha Nam ont été déployés, notamment: le parc industriel de Dong Van I, le parc industriel de Dong Van II, le parc industriel de Chau Son, le parc industriel Hoa Mac, la première phase du parc industriel auxiliaire de Dong Van III, le parc industriel de Dong Van IV. Ces parcs industriels couvrent une superficie totale de 1.418 hectares. Certains représentent des taux d’occupation impressionants tels que le parc industriel de Dong Van I (100%), le parc industriel de Dong Van II (92,9%), le parc industriel de Chau Son (88,4%),...

Dans les temps à venir, la province de Ha Nam diversifiera les formes de publicité et de promotion des investissements et participera de manière proactive aux activités de promotion et de mobilisation des investissements nationaux et étrangers. En outre, la localité continuera à profiter de la coordination et de l'assistance des organisations économiques, commerciales et diplomatiques étrangères au Vietnam et à l'étranger, en particulier les organisations du Japon, de la République de Corée et des pays européens, et les investisseurs qui ont réussi à faire des affaires à Ha Nam d'afin de promouvoir davantage l'environnement d'investissement de cette province du Nord. -VNA