Un modèle d'agriculture high-tech à Ha Nam. Photo : VNA.

Séoul (VNA) - La province d’Ha Nam (Nord) a organisé le 2 octobre une conférence sur la promotion de l'investissement au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de République de Corée (KCCI) à Séoul.

Lors de cette conférence, le secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, Pham Sy Loi, a souligné que Ha Nam considérait toujours la coopération en matière d'investissement comme une mission cruciale pour soutenir le développement socio-économique de la province.

La province est prête à dérouler le tapis rouge aux investisseurs, notamment dans les projets liés au développement d'infrastructures, à l'industrie auxiliaire, à l'agriculture et à l'industrie high-tech, aux soins de santé, à l'éducation, aux services de tourisme et au commerce, a-t-il remarqué.

Il s'est engagé à créer un environnement d'investissement ouvert et transparent ainsi que des conditions favorables permettant aux entreprises sud-coréennes de fonctionner efficacement dans la localité.

Selon le vice-ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Tran Truong Thuy, les relations entre le Vietnam et la République de Corée s’épanouissent dans tous les domaines notamment dans le commerce et l’investissement.

Fin 2018, la République de Corée était le plus grand investisseur étranger au Vietnam, avec un fonds d’investissement total de 62,5 milliards de dollars, dispersés dans 7.460 projets, créant plus de 700.000 emplois directs et des dizaines de milliers d'emplois indirects. Les entreprises sud-coréennes représentent environ 30% du chiffre d’affaires total à l’export du Vietnam.

La République de Corée est le deuxième partenaire commercial du Vietnam, avec les échanges bilatéraux de 65,7 milliards de dollars en 2018. Les deux pays visent un commerce bilatéral de 100 milliards de dollars en 2020.-VNA