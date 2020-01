Rencontre entre les autorités de la province de Ha Nam et les représentants des entreprises d'IDE. Photo: baohanam.com.vn



Ha Nam (VNA) – La province septentrionale de Ha Nam (à 60 km au Sud de Hanoi) a tenu le 9 janvier une rencontre avec près de 300 représentants des entreprises d’investissement direct étranger (IDE) opérant dans cette province pour écouter et résoudre leurs difficultés.



Lors de la rencontre, le président du Comité populaire provincial Nguyen Xuan Dong a hautement apprécié de grandes contributions des entreprises d’IDE pour le développement socio-économique rapide et intégral de la province en 2019.



En 2019, le PIB de la province a augmenté de 10,5% ; la production industrielle, de 14,9% ; la valeur d’exportations, de 13,5%. La structure économique connaît un développement positif.



Lors de l’événement, les représentants des entreprises d’IDE ont demandé à Ha Nam de s’intéresser à la construction des logements pour les ouvriers, aux ressources humaines, à la garantie de la sécurité de transport, à l’amélioration de la qualité des ressources en eau, au traitement des eaux usées…



En vue de créer un environnement favorable aux entreprises d’IDE, Nguyen Xuan Dong a affirmé que la province créerait des conditions propices aux investisseurs, favorisé les activités commerciales, et rehaussé la compétitivité provinciale.



Il a souhaité que les investisseurs accélèrent la mise en œuvre de leurs projets en cours, réduisent les coûts de production, innovent les technologies, augmentent la compétitivité de leurs produits, développent leurs marchés d'exportation et s’intéressent à la vie des travailleurs. –VNA