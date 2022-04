Quang Ninh, 25 avril (VNA) - Pour stimuler la transformation numérique et la construction de villes intelligentes, la ville de Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est), a mis en service l'application Ha Long Smart pour servir les particuliers et les entreprises.

Photo d'illustration : VNA

Grâce à cette application, qui fait partie du centre d'opérations intelligent (IOC) à Ha Long, les habitants peuvent facilement signaler des problèmes aux autorités, accéder aux services publics en ligne et rechercher des itinéraires vers les siège des organes et secteurs, les destinations touristiques, les hôtels, les écoles, les établissements de santé et les pharmacies, tout en restant à jour avec les informations des administrations locales et des médias.L'application, lancée en février de cette année, fournit également les coordonnées des postes de santé, du niveau local au niveau provincial, afin que les gens puissent accéder aux conseils de traitement du COVID-19, ont indiqué les autorités locales.Tous les avis publics donnés via Ha Long Smart seront envoyés au CIO puis aux agences en charge des questions mentionnées pour règlement. Les résultats des règlements seront également publiés sur l'application afin que les gens puissent vérifier et évaluer les performances des agences d'État.Les autorités ont déclaré que l'application contribuera à accroître l'interaction des agences publics avec les habitants, contribuant ainsi à un environnement de vie civilisé, moderne, ouvert, transparent et convivial dans la ville.Jusqu'à présent, Ha Long Smart a enregistré plus de 33 .000 téléchargements et plus de 800 comptes.Les autorités de la ville ont indiqué qu'elles ajouteraient plus de fonctions à l'application afin de mieux connecter les habitants entre eux et avec l'administration.La province de Quang Ninh s'emploie à développer fortement l'économie numérique et à s'imposer comme un modèle de transformation numérique globale au niveau provincial.Parmi les objectifs pour 2030, Quang Ninh espère que l'économie numérique représentera environ 30 % du PIB, la productivité du travail augmentant de plus de 13 % par an.En outre, il vise à ce que 100 % des documents administratifs aux niveaux des districts et des communes soient traités numériquement, que 99 % des adultes ouvrent des comptes bancaires en ligne et que 90 % des activités de surveillance et d'examen des agences publics soient menées dans l'environnement numérique et leurs systèmes d'information. Il vise également au moins 500 entreprises numériques d'ici 2030.- VNA