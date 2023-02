Quang Ninh (VNA) - Selon le service du Tourisme de Quang Ninh, cette localité vient d'accueillir son premier groupe de Chinois pour une visite de la baie d'Ha Long, après une longue interruption en raison de l'épidémie de Covid-19.

Des touristes chinois en visite en baie d' Ha Long reçoivent des bouquets de fleurs. Photo : TNO

Ce groupe de 19 personnes est entré par le poste-frontière international de Lao Cai, pour visiter Sa Pa (Lao Cai) puis Cat Ba et la baie d'Ha Long, province de Quang Ninh. Le 7 février, ces touristes rentreront chez eux.



Pham Ngoc Thuy, directeur du service du Tourisme de Quang Ninh, a fait savoir que ce groupe était composé d'hommes d'affaires désireux de combiner l'étude de marché et les visites touristiques.



Avant la pandémie, les sites touristiques de la province de Quang Ninh étaient bondés de visiteurs chinois, voire surchargés. L'épidémie de Covid-19 a été désastreuse sur le tourisme local, provoquant l’arrêt d’une série de restaurants et de navires sillonnant la baie d'Ha Long. - CPV/VNA