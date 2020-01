Hà Giang (VNA) - En 2019, la province de Hà Giang (au Nord) a obtenu de nombreuses réalisations remarquables dans le développement socioéconomique, notamment 85,4% des indices ont atteint ou ont dépassé les prévisions.

La province de Hà Giang est connue pour ses champs de sarrasins. Photo: VNA



La province a affiché une croissance économique de 6%. Sa contribution au budget de l’État a dépassé de 15,6% de son objectif annuel. Hà Giang a connu de bons signes en matière d'investissements directs étrangers (IDE) et a commencé à exploiter ses avantages en termes de tourisme, d’agriculture et de commerce frontalier.

Difficultés multiples

Étant une province montagneuse frontalière, Hà Giang dispose des infrastructures socioéconomiques faibles, notamment des infrastructures de transport, ce qui a affecté négativement son attraction des investissements directs étrangers. Les conditions météorologiques maussades durant presque toute l’année exercent de mauvaises influences sur la production et la vie quotidienne des habitants.

Pourtant, avec tous les efforts possibles, le Comité du Parti, les autorités locales et les ethnies de Hà Giang ont rempli tous les objectifs fixés au début de l’année.

Les autorités ont pris des mesures adéquates pour promouvoir le développement socioéconomique, garantir la défense nationale et édifier le Parti et un système politique sain et solide. La matérialisation de «deux percées» et de «cinq programmes principaux» a significativement contribué à l’achèvement précoce des indices importants de la Résolution du XVIe Congrès du Parti de la province de Hà Giang.

Secteurs clés pour développer l’économie

L’agriculture joue un rôle clé dans le développement de l’économie de Hà Giang. Les autorités se sont donc déterminées à développer ce secteur de manière efficace et durable. Elles se sont concentrées sur des arbres fruitiers et des plantes de haute valeur s’adaptant aux conditions climatiques et ont créé une chaîne de valeur pour améliorer la qualité des produits tout en réduisant les coûts de production. Elles ont accordé une importance à l’application des progrès technologiques à la production agricole en vue d’améliorer la productivité.

La production agricole a donc permis non seulement de garantir la sécurité alimentaire, mais aussi de créer des produits typiques. La province compte actuellement 200 produits OCOP «One Commune - One Product» (Chaque commune son produit phare). En particulier, des anciens théiers Shan Tuyêt situés au sommet de Tây Côn Linh, à plus de 2.000 m d’altitude, ont remporté le 3e prix lors du concours international de thé tenu en 2019 en France.

La province recense maintenant 38 communes qui ont satisfait l’ensemble des normes de la nouvelle ruralité. La campagne et la ville ont connu des changements positifs et le niveau de vie des habitants n’ont cessé d’être amélioré.

Ces acquis ont résulté des efforts des autorités et habitants de Hà Giang, une province montagneuse pauvre du Nord-Est du Vietnam.

Une vue du Parc géologique de Dông Van, province de Hà Giang. Photo: VNA

Le tourisme a été considéré comme un point lumineux dans le développement socioéconomique de la province en 2019. De nombreux événements ont été organisés afin d’attirer des touristes comme la Semaine culturelle et touristique des rizières en terrasse de Hoàng Su Phi, la Fête des fleurs de sarrasin.

En 2019, la reconnaissance du parc géologique du plateau calcaire de Dông Van en tant que géoparc mondial de l’UNESCO revêt une grande signification, contribuant ainsi à stimuler le développement touristique de Hà Giang.

Les autorités locales ont aussi organisé de nombreuses activités de promotion du tourisme dans de nombreux salons du tourisme internationaux prestigieux dans et hors du pays. Hà Giang est devenu actuellement un des centres touristiques du Vietnam.

Le niveau de vie de la population bien amélioré

Les autorités locales ont accordé une grande importance à la formation et à l’éducation. Elles ont mobilisé toutes les ressources sociales afin d’acheter des équipements scolaires et de construire ou de réparer des écoles dans l’ensemble de la province, notamment dans les régions reculées.

Le programme de construction des logements en faveur des anciens combattants, des personnes méritantes et des foyers en difficulté a été mis en œuvre avec du fonds privé. La province s’efforce de construire 2.000 maisons au total en 2020.

La qualité des services de soin de la santé en faveur des habitants, d’ethnies minoritaires notamment n’a cessé d’être améliorée. Les infirmeries et hôpitaux n’ont cessé d’être modernisés.

Les autorités ont pris des mesures efficaces pour assurer la sécurité et l’ordre social, contribuant ainsi à la garantie de la défense nationale et à l'édification d'une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.

En 2020, le Comité du Parti, les autorités locales et les ethnies sont déterminés à faire peau neuve à Hà Giang en créant une percée dans le développement socioéconomique. – NDEL/VNA