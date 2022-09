Edification des villes intelligentes au Vietnam. Photo: vietnamnet.vn

Séoul (VNA) - H20 Hospitality Ltd, une start-up de gestion hôtelière basée sur la technologie, a déclaré le 20 septembre qu'elle s'était associée à la société de gestion de services cloud Bespin Global Co pour exploiter des solutions numériques pour des projets de villes intelligentes au Vietnam, a rapporté l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.

H20 Hospitality Ltd a déclaré avoir signé un protocole d'accord avec Bespin Global Vietnam pour l'intégration et l'exploitation conjointe de la plate-forme THT-Bespin Smart City Hub.

La plate-forme numérique a été co-développée au Vietnam par Bespin Global Vietnam et THT Development Co, une filiale de Daewoo Engineering & Construction Co de République de Corée, pour la gestion des opérations des villes intelligentes. -VNA